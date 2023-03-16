В Германии вторые сутки бастуют медработники, молдаване требуют оплатить им коммуналку

В Германии уже вторые сутки бастуют медработники. Они вышли вслед за своими коллегами из Великобритании и Франции. Людей объединяет не только профессия, но и проблемы, с которыми пришлось столкнуться из-за халатного отношения политиков: нехватка персонала и мизерная зарплата.

"Деньги на социалку вместо вооружения и войны!" - этот лозунг все чаще слышен на улицах процветающего Запада. Но европейские политики словно не слышат призывы своего народа.