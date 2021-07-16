На фоне затяжных ливней в Германии ввели режим военной катастрофы, в Нидерландах - эвакуация

Причиной бедственного положения стали затяжные ливни, которые не прекращаются здесь с понедельника. На западе страны последствия климатического коллапса ликвидируют силы армии. Из берегов вышли Ар и Мозель - притоки Рейна и еще несколько мелких рек. Стихия унесла жизни более сотни человек. Около 1 300 числятся пропавшими без вести. Ситуацию осложняют перебои мобильной связи.

Александр Лукашенко направил соболезнованиянароду Федеративной Республики Германияи народу Бельгии

В связи с многочисленными человеческими жертвами из-за наводнения Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Федеративной Республики Германия. Глава государства отметил, что в Беларуси с болью и скорбью восприняли трагические известия.

В Бельгии объявлен день траура

Глубокие соболезнования Президент Беларуси направил и народу Бельгии. Там в результате наводнений погибли не менее 23 человек. 20 июля объявлено в стране днем национального траура.

Эвакуация в Нидерландах

Вслед за Германией и Бельгией под ударом ливней оказались Нидерланды. Власти города Маастрихт призвали к эвакуации около 10 тысяч местных жителей. Улицы города фактически превратились в реки.

В Украине непогода привела к отключениям электроэнергии