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На фоне затяжных ливней в Германии ввели режим военной катастрофы, в Нидерландах - эвакуация
Причиной бедственного положения стали затяжные ливни, которые не прекращаются здесь с понедельника. На западе страны последствия климатического коллапса ликвидируют силы армии. Из берегов вышли Ар и Мозель - притоки Рейна и еще несколько мелких рек. Стихия унесла жизни более сотни человек. Около 1 300 числятся пропавшими без вести. Ситуацию осложняют перебои мобильной связи.
Александр Лукашенко направил соболезнованиянароду Федеративной Республики Германияи народу Бельгии
В связи с многочисленными человеческими жертвами из-за наводнения Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Федеративной Республики Германия. Глава государства отметил, что в Беларуси с болью и скорбью восприняли трагические известия.
В Бельгии объявлен день траура
Глубокие соболезнования Президент Беларуси направил и народу Бельгии. Там в результате наводнений погибли не менее 23 человек. 20 июля объявлено в стране днем национального траура.
Эвакуация в Нидерландах
Вслед за Германией и Бельгией под ударом ливней оказались Нидерланды. Власти города Маастрихт призвали к эвакуации около 10 тысяч местных жителей. Улицы города фактически превратились в реки.
В Украине непогода привела к отключениям электроэнергии
Дожди и сильный ветер привели к сбою электроснабжения в трех областях Украины. Сработала система автоматической защиты ЛЭП, в итоге без света остались почти 170 населенных пунктов. Пострадали жители Львовской, Закарпатской и Сумской областей. Ведутся восстановительные работы.
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