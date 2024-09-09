В Германии введен временный контроль на границах

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер распорядилась ввести временный контроль на всех сухопутных границах страны в целях сокращения нелегальной миграции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.



По информации агентства, глава МВД Германии уведомила Еврокомиссию об этом решении. Помимо ограничения нелегальной миграции, причины подобного шага также заключаются в защите внутренней безопасности от угроз, исходящих от исламистского терроризма и трансграничной преступности.



После встречи по вопросам миграции с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге и представителями федеральных земель на прошлой неделе правительство также "разработало модель эффективного отказа во въезде в страну, соответствующую европейскому законодательству", отмечает DPA. Фезер проинформировала об этом фракцию ХДС/ХСС и предложила конфиденциальное обсуждение этого вопроса. Агентство уточняет, что переговоры могут состояться 10 сентября.



