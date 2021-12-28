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В Германии вводятся дополнительные карантинные ограничения
28 декабря в Германии вводятся дополнительные карантинные ограничения: практически всюду в общественных местах требуется наличие паспорта вакцинации. Непривитым запрещено находиться под одной крышей более чем с двумя посторонними людьми. Хотя в стране более 70 процентов граждан уже обладают гринпассом, большинство немцев считает новые запреты наступлением на свои права. Накануне вечером многотысячные манифестации прошли в десятках городов страны. Даже в самых небольших населенных пунктах собрались на площадях огромные толпы. Власти в ответ мобилизовали все полицейские силы, и дело временами доходило до противостояния: прорыв полицейских кордонов уже превратился в одно из самых популярных германских развлечений.
Протесты никак не сказываются на решимости властей продолжать административный террор: уже на будущей неделе правительство представит в парламент предложения по поводу введения обязательной вакцинации.
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