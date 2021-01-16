В Германии выбирают нового лидера ХДС

В Германии выбирают лидера Христианско-демократического союза. Съезд партии проходит в онлайн-режиме. Последние 18 лет пост председателя занимала Ангела Меркель. В конце 2018 года она покинула его. Пока главой партии является протеже Меркель - Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако она еще год назад отказалась выдвигаться на переизбрание.