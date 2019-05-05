Всего за несколько недель до лета в Германии выпал снег. Зима вернулась в северные регионы, там, где расположены горы Гарц.



Немецкая метеорологическая служба сообщает, что холодный фронт будет продвигаться дальше на юг. Осадки ожидаются в Альпах, где выпадет около 20 сантиметров снега, а температура воздуха ночью опустится ниже нуля.