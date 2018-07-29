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В Германии выступают за ограничение срока полномочий канцлера
Об этом в интервью газете "Бильд ам зонтаг" заявил лидер немецкой Свободной демократической партии. Кристиан Линднер предложил ограничить пребывание канцлера на посту до восьми или десяти лет. Политик обосновал свою точку зрения тем, что за период правления Ангелы Меркель в стране стал наблюдаться застой. Это и не удивительно, ведь, по мнению Линднера, за 13 лет канцлерства железная леди "политически истощена". Напомним, согласно законодательству ФРГ федеральный канцлер может избираться бундестагом сроком на 4 года неограниченное количество раз.
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