В Германии задержали экоактивистов, которые пытались помешать строительству автомагистрали

В Германии задержаны 17 экоактивистов. Они пытались помешать строительству новой скоростной автомагистрали в лесах Данненрод в немецкой федеральной земле Гессен. С сентября активисты живут в лесу, не пуская бульдозеры для проведения работ. Груда стволов деревьев преграждала подъездные пути для техники. Полиции даже пришлось снимать некоторых радикальных экологов прямо с деревьев. Следом для расчистки прибыли и экскаваторы.