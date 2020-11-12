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В Германии задержали экоактивистов, которые пытались помешать строительству автомагистрали
В Германии задержаны 17 экоактивистов. Они пытались помешать строительству новой скоростной автомагистрали в лесах Данненрод в немецкой федеральной земле Гессен. С сентября активисты живут в лесу, не пуская бульдозеры для проведения работ. Груда стволов деревьев преграждала подъездные пути для техники. Полиции даже пришлось снимать некоторых радикальных экологов прямо с деревьев. Следом для расчистки прибыли и экскаваторы.
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