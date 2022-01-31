В Германии застрелили двоих полицейских

В Германии застрелили двух патрульных полицейских, проводивших дорожно-транспортный контроль. Инцидент произошел сегодня ночью в земельном округе Кузель.На юго-западе страны объявлен план-перехват водителя, который открыл стрельбу, когда стражи порядка потребовали документы для проверки.



24-летняя женщина-полицейский и ее 29-летний напарник получили ранения, но успели сообщить коллегам о нападении. Когда прибыло подкрепление, молодые офицеры были уже мертвы.