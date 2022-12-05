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В Германии заявили, что гарантии безопасности для РФ должны не допускать членства Украины в НАТО
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла в интервью газете Die Welt заявил о том, что России необходимо предоставить гарантии безопасности для преодоления украинского кризиса, одним из пунктов которых является невозможность получения Украиной членства в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает БЕЛТА.
Хрупалла перечислил ряд условий, при которых для России будут возможны переговоры с Украиной. По его словам, во-первых, Германии и Франции нужно отказаться от поставок оружия Киеву. Далее должна последовать отмена санкций против России. Также необходимо исключить возможность членства Украины в НАТО, так как долгосрочное решение конфликта должно предусматривать нейтралитет Украины.
При этом политик положительно оценил предложение о гарантиях безопасности для РФ, которое на прошлой неделе озвучил французский лидер Эммануэль Макрон. Одновременно он упрекнул правящую в ФРГ коалицию в том, что давно назревшее предложение о гарантиях безопасности для России исходит от Парижа, а не от Берлина.
Парламентский секретарь фракции "Левой партии" в Бундестаге Ян Корте в свою очередь сказал, что предложения Макрона нужно внимательно изучить и обсудить. "В отличие от правительства ФРГ французский президент, очевидно, размышляет над тем, как можно достигнуть мира и создания эффективной архитектуры безопасности в Европе", - отметил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон 3 декабря в интервью телеканалу TF1 по итогам своего визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна включать гарантии для РФ. Он указал, что речь идет о словах российского лидера Владимира Путина о том, что Североатлантический альянс приближается к рубежам РФ, развертывая оружие, которое может ей угрожать. Этот вопрос будет частью дискуссий о мире, и Европе нужно готовиться к тому, что произойдет после украинского конфликта, размышлять, как защитить своих союзников и одновременно дать России гарантии ее собственной безопасности, сказал французский лидер.
Фото: БЕЛТА
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