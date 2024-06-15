Наглядные последствия бесконтрольной накачки Киева оружием. В Германии заговорили о нехватке танков. Глава оружейного концерна заявил, что их недостаточно для защиты Берлина и Мюнхена. И подчеркнул, что в стране осталось примерно 300 боеспособных единиц. В результате заключенного с немецкой армией соглашения на производство 123 танков реально заказано было лишь 18.