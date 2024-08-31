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В Германии женщина с ножом напала на пассажиров автобуса
В Германии произошло ЧП. На западе страны женщина ранила ножом 5 человек в автобусе. Люди ехали в Зиген на городской фестиваль. В салоне находились не менее 40 пассажиров.
32-летнюю подозреваемую задержали. Полиция допускает, что женщина психически больна и находилась под действием наркотиков.
На прошлой неделе был аналогичный инцидент в городе Золинген. Мужчина напал с ножом на гостей праздника - погибли 3 человека, были ранены 8.
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