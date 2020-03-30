В Германию возвращается мода на автокинотеатры

В условиях профилактических ограничительных мер (в том числе - запрета на публичные мероприятия) немцы все чаще выбираются на просмотры фильмов под открытым небом. Строгие меры соблюдаются: билеты покупаются онлайн, контролеры проверяют их с помощью бесконтактных устройств, а дальше - просмотр кино на большом экране из окна автомобиля. Также настоятельно рекомендуют, чтобы в каждой машине находилось не более двух человек