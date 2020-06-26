В Глазго мужчина набросился с ножом на гостей отеля

Нападение с ножом в центре Глазго. 6 человек получили ранения и были госпитализированы. Среди них полицейский, он в критическом состоянии. Ряд изданий сообщает о 3 погибших. Инцидент произошел на территории гостиницы. Нападавший застрелен. Район оцеплен, на месте происшествия дежурят десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи. Стражи порядка заявили, что в настоящий момент ситуация находится под контролем, угрозы для жизни людей нет. Но власти не исключают версию теракта. Известно, что в последнее время в этой гостинице проживали просители убежища.



