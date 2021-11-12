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В Глазго на протест вышли сотни климатических активистов

Игра на публику с одной стороны и циничный отказ давать убежище с другой. Методы работы европейских политиков критикуют и в Великобритании. Накануне в Глазго на улицы вышли сотни климатических активистов.Помимо осуждения бездействия властей по борьбе с изменением климата, они осудили походы британцев и европейцев в отношении миграционной проблемы.

По словам протестующих, похожая ситуация наблюдается и внутри Великобритании. Манифестанты призвали всех климатических активистов выражать свою солидарность мигрантам по всему миру.

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