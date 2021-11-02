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Крупнейший международный климатический саммит проходит в Глазго

Спасти природу и человечество. С таким призывом выступают в Глазго участники крупнейшей международной климатической конференции. Всего в работе саммита принимают участие 120 мировых лидеров. Больше всего обсуждений вызвало поведение американского президента: сонный Джо в очередной раз оправдал свое прозвище, заснув прямо на заседании. Видимо, сказалась смена часовых поясов.

Саммит проходит на фоне многотысячных протестов экоактивистов - они прибыли в Глазго со всего мира.

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