Крупнейший международный климатический саммит проходит в Глазго

Спасти природу и человечество. С таким призывом выступают в Глазго участники крупнейшей международной климатической конференции. Всего в работе саммита принимают участие 120 мировых лидеров. Больше всего обсуждений вызвало поведение американского президента: сонный Джо в очередной раз оправдал свое прозвище, заснув прямо на заседании. Видимо, сказалась смена часовых поясов.