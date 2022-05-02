В годовщину "Одесской Хатыни" в городе помешали проведению акций, а в Москве состоялось шествие

Как не вспоминают про тысячи убитых в Донбассе, как замалчивают чудовищную трагедию в Одессе - европейский Запад боится правды. Они привыкли жить во лжи. Правды боится и украинский режим. Военная администрация Одессы ввела в городе комендантский час, чтобы всячески помешать проведению любых акций в память о жертвах событий 2 мая 2014-го. Запрет покидать дома продлится до завтрашнего утра.



8 лет назад в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены националистами 48 человек. Прозападные активисты с применением оружия и коктейлей Молотова загнали десятки горожан, протестующих против Евромайдана в здание, подожгли его, а потом добивали людей, которые пытались спастись.



Трагедия получила название "Одесская Хатынь". Власти так и не провели расследование, которое позволило бы установить и наказать виновных. Украина до сих пор почитает одесских убийц и считает их едва ли не национальными героями.



Дань памяти невинным жертвам 2 мая отдали во многих российских городах. В Москве состоялась траурное шествие тысяч человек.

