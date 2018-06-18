Новость последних минут. В Нидерландах микроавтобус протаранил толпу пешеходов на ежегодном фестивале музыки PinkPop. Как сообщает агенство "Рейтер", погиб один человек, еще трое получили ранения. Водителю удалось скрыться. Полиция ведет поиски белого микроавтобуса.