В Голландии полиция выясняет причины стрельбы в Утрехте

Подозреваемый в убийстве трех человек в голландском Утрехте Гекмен Танис, возможно, стрелял в родственницу и в пассажиров трамвая, которые пытались помочь женщине. Об этом сообщают турецкие СМИ. Пятеро человек были ранены. Трое - тяжело. В память о жертвах стрельбы сегодня на всех государственных зданиях Нидерландов будут приспущены флаги. Как сообщается, Таниса много раз задерживали за совершение противоправных действий. Сотрудники голландских правоохранительных органов не исключают пока никаких версий. Среди них - теракт и бытовое насилие.



