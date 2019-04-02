В Голландии полиция Зейста обнаружила взрывное устройство в кафе

Срочные новости приходят из Голландии. Полиция Зейста обнаружила взрывное устройство в кафе на одной из центральных улиц города. К счастью, его удалось вовремя обезвредить. Здание оцеплено, прилегающие улицы перекрыты. Ведется расследование.