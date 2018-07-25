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В Голливуде на Аллее славы уничтожили именную звезду Президента США Дональда Трампа

Вандал, орудуя киркой ночью, раздробил памятный знак до состояния камней. Об инциденте злоумышленник сам сообщил полиции Лос-Анджелеса, а позже сдался властям. Его мотивы неизвестны. Звезду на Аллее славы Дональд Трамп получил в 2007 году за продюсирование американского шоу "Ученик". В 2016 году звезда уже подвергалась нападению.

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