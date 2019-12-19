В Гонконге автобус врезался в дерево: погибли 6 человек

Двухэтажный автобус влетел в дерево в Гонконге. Погибли 6 человек. Ранены по меньшей мере 39. Часть второго этажа дабл-деккера снесена. Сильно повреждена и передняя часть. Трех пассажиров от удара выбросило на дорогу. Еще один оказался в ловушке - внутри искореженного автобуса. Полиции пришлось перекрыть ряд полос шоссе, где произошла авария.



