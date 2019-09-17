В Гонконге поезд метро сошел с рельсов в час пик

В Гонконге в час пик сошел с рельсов поезд метро. По последним данным, пострадали не менее восьми человек, всего в составе в момент ЧП находились 120 пассажиров.



По данным городского транспортного бюро, инцидент произошел из-за того, что обходчик путей во время ночной проверки оставил на рельсах оборудование, и первый состав, отправившийся утром по этой ветке, наехал на оставленный предмет. Ведутся восстановительные работы. Движение поездов на данном направлении остановлено.