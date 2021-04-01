В Гонконге судят организаторов протестов

В Гонконге суд признал виновными семь оппозиционеров по делу о протестах. Об этом сообщают местные СМИ. Речь о многотысячной несанкционированной акции в августе 2019 года. Сегодня обвиняемым вынесут приговор. Согласно закону, организаторам митинга предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы. Массовые волнения вспыхнули тогда из-за намерения властей Гонконга принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались насилием и массовыми задержаниями.