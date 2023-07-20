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В горах Кабардино-Балкарии погибла белоруска
Гражданка Беларуси сорвалась с 50-метрового обрыва в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом пишетSputnik со ссылкой нарегиональное ГУ МЧС России.
20 июня в 6:20 по минскому времени в местное отделение МЧС поступило сообщение о том, что недалеко от селения Кенделен в районе горы Арка пожилая женщина из Беларуси 1955 года рождения упала с обрыва высотой около 50 метров, что примерно равно высоте 16-этажного дома.
Спустя три часа спасателям удалось эвакуировать тело погибшей, ее передали оперативно-следственной группе.
Фото:pixabay.com
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