В горах Кабардино-Балкарии погибла белоруска

Гражданка Беларуси сорвалась с 50-метрового обрыва в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом пишетSputnik со ссылкой нарегиональное ГУ МЧС России.



20 июня в 6:20 по минскому времени в местное отделение МЧС поступило сообщение о том, что недалеко от селения Кенделен в районе горы Арка пожилая женщина из Беларуси 1955 года рождения упала с обрыва высотой около 50 метров, что примерно равно высоте 16-этажного дома.



Спустя три часа спасателям удалось эвакуировать тело погибшей, ее передали оперативно-следственной группе.



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