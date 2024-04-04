В горах на Тайване после землетрясения заблокированы более 600 человек

В горном районе на востоке Тайваня по меньшей мере 611 человек остаются заблокированными после землетрясения. Об этом передает ТАСС со ссылкой на доклад экстренного штаба по ликвидации последствий ЧС.



Указывается, что эти люди находятся в гостиничном комплексе на территории национального парка "Тароко". Из-за обвалов горной породы на прилегающих дорогах они не могут самостоятельно покинуть оздоровительный центр. Еще около 40 жителей острова находятся в труднодоступных районах, ожидая спасателей.

