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В горах на Тайване после землетрясения заблокированы более 600 человек
В горном районе на востоке Тайваня по меньшей мере 611 человек остаются заблокированными после землетрясения. Об этом передает ТАСС со ссылкой на доклад экстренного штаба по ликвидации последствий ЧС.
Указывается, что эти люди находятся в гостиничном комплексе на территории национального парка "Тароко". Из-за обвалов горной породы на прилегающих дорогах они не могут самостоятельно покинуть оздоровительный центр. Еще около 40 жителей острова находятся в труднодоступных районах, ожидая спасателей.
По данным на утро 4 апреля, по меньшей мере 322 повторных подземных толчка было зафиксировано на Тайване после произошедшего накануне землетрясения. В ночь на 4 апреля произошло четыре афтершока магнитудой более 5,0.
Как сообщалось ранее, утром 3 апреля у берегов Тайваня произошло самое мощное в данном регионе за 25 лет землетрясение. По данным японского национального метеорологического управления, магнитуда составила 7,7. Европейско-средиземноморский сейсмоцентр оценивает магнитуду в 7,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. Согласно последним данным, в результате землетрясения 9 человек погибли, 1064 получили ранения и 42 числятся пропавшими без вести.
Фото:"Чжунши синьвэньван"
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