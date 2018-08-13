В горах Таджикистана погибли три скалолаза и два члена экипажа вертолета

Буквально несколько минут назад СМИ со ссылкой на власти сообщили, что при жесткой посадке вертолета в горах Таджикистана погибли три скалолаза и два члена экипажа. Сейчас начинается эвакуация выживших. Пассажиры, среди которых и белорус, а также экипаж вертолета, находятся в самостоятельно сооруженном временном лагере