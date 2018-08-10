В горах Японии разбился вертолет службы спасения

На борту были 9 человек. Двое выжили. О состоянии еще шестерых, найденных, пока не сообщается. Крушение произошло в горной местности. Спасатели отправились туда, чтобы проверить состояние троп на границе префектур Гумма и Нагано. Местные власти начали расследование ЧП. Ведутся поиски пропавшего.