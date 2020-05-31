В городах США из-за беспорядков вводят комендантский час

В США разрастаются беспорядки. Уже около 20 американских городов ввели комендантский час. Протесты из-за гибели афроамериканца от рук полицейских каждый день охватывают новые штаты. Многим городам нанесен значительный ущерб. Демонстранты громят магазины, поджигают полицейские машины. В Вашингтоне тысячи человек пытаются прорваться к Белому дому. В Лос-Анджелесе для разгона протестующих стражи порядка пустили в ход слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули и дубинки. Более 400 человек задержаны. В Атланту, где накануне разгромили штаб-квартиру CNN, отправляют полторы тысячи бойцов Нацгвардии США. В Нью-Йорке демонстранты настолько агрессивны, что полицейским запрещено проводить одиночное патрулирование улиц.



Власти США заявили, что нападения на полицию расценивают как внутренний терроризм. Трамп пообещал остановить митинги, подогреваемые преступниками и вандалами, а также ускорить процесс расследования.





