3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В городские каналы Венеции заплыли дельфины
Эти кадры сняты в Венеции. Исключительно редкое явление - в город на воде заплыли настоящие дельфины. Пара морских млекопитающих, решивших насладиться видами самого романтичного города Италии, скорее всего, принадлежат к виду Stenеlla striatata. Это делает событие еще более уникальным - обычно эти водные животные водятся на больших глубинах и плавают группами.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП