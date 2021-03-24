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В городские каналы Венеции заплыли дельфины

Эти кадры сняты в Венеции. Исключительно редкое явление - в город на воде заплыли настоящие дельфины. Пара морских млекопитающих, решивших насладиться видами самого романтичного города Италии, скорее всего, принадлежат к виду Stenеlla striatata. Это делает событие еще более уникальным - обычно эти водные животные водятся на больших глубинах и плавают группами.

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