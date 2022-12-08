В Госдуму России внесут поправки о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии

В Госдуму России внесут поправки в УК, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает ТАСС.

"Предполагается внести поправки в Уголовный кодекс, предусмотрев отдельно уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности", - сказал он, отметив, что речь идет о трех статьях УК РФ, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По словам Пискарева, речь идет об ответственности за содействие, вовлечение, призывы, склонение и финансирование диверсионных актов. Также предполагается сделать уголовно наказуемыми обучение диверсионным актам и создание преступных сообществ с целью совершения диверсионных актов.