В государствах Восточной Европы обескураживает неустанно ведущаяся война с памятниками

Взаимоотношения многих государств Восточной Европы далеки от дружеских - претензии вплоть до территориальных возникают регулярно. И существенно омрачает эту и без того далеко не безоблачную ситуацию неустанно ведущаяся война с памятниками - война с памятью.

Этим особенно грешат "младоевропейцы" - то есть, государства, которые выбрали пресловутый «европейский путь развития». Путь, который вдруг потребовал сделать ставку на реваншизм и ревизионизм.





В польском городке Тшчанка в несколько подходов уничтожили мемориал советским воинам



Говорить о войне с памятниками заставляет очередная недавняя операция на фронтах этой войны: в польском городке Тшчанка в несколько подходов уничтожили мемориал советским воинам. Выяснилось, что уничтожили с нарушением закона - ведь мемориал был возведен над братской могилой, а надгробные памятники от любого вандализма, включая государственный, защищены международным правом. Однако это хоть и печальный, но всего лишь частный эпизод осознанного и целенаправленного выкорчевывания всякой памяти о людях, которые освобождали Польшу.



За прошлый год в стране были снесены 6 памятников советским воинам. А за последнюю четверть века таких монументов стало на 4 сотни меньше - их число сократилось с 561 до, приблизительно, 100. В случае с поляками такая ожесточенность в ведении войн с памятью особенно удивительна: ладно бы страна во Вторую мировую сражалась на стороне гитлеровской Германии, так ведь нет - Польшу оккупировали, и ее граждане оказывали нацистам самоотверженное сопротивление. Уничтожить память о воинах-освободителях означает еще и отправить в историческое небытие сотни тысяч собственных дедов-прадедов, которые воевали вместе с советскими солдатами. Так оно и происходит - Армию Людову, которая приняла участие в самых важных битвах с вермахтом, почти забыли, главными героями сопротивления считаются солдаты Армии Крайовой, от которой доставалось не столько немцам, сколько тылам и госпиталям Красной армии, а также мирным жителям.





Надгробия в Херсоне, вандализируются, и никто не несет за это ответственности



Странный выбор сделала та же Украина - страна, которую судьба определила в одну из главных жертв и главных же героинь Великой Отечественной. Здесь миллионы жертв и миллионы подвигов предаются забвению, а увековечивается память боевиков УПА, за которыми не числится, как ни искали, документированных боев с немцами.



Памятники же советским воинам, как эти надгробия в Херсоне, вандализируются, и никто не несет за это ответственности. Иногда их уничтожают или уродуют, проводя пресловутую декоммунизацию: ведь Красная армия шла в бой под знаменем со звездой и профилем Ленина, с серпом и молотом. Сорви все это - на месте героического прошлого останется черная дыра, и чудовищное искривление исторической памяти засосет туда страну, изуродовав людям души и вытравив совесть. И вот в канун 9 Мая под Киевом вновь испачкали надписями стелу, а в самой столице затеяли декоммунизацию Родины-матери, открытую в День Победы 40 лет тому назад. Со щита, который вознесся над столицей Украины, хотят отодрать 13-тонный герб Советского Союза. Инженеры говорят, что он исполняет роль противовеса, сними его - монумент утратит равновесие и рухнет. Но кому дело до Родины-матери, когда речь идет о принципах: вот будь на щите герб дивизии "Галичина"…







Чехи остаются одними из самых активных участников войны с памятниками



Прояви они в 30-40-ые хоть малую толику такой же доблести, Вторая мировая вообще бы не случилась. В дни раздела Чехословакия сдалась без боя, хотя ее армия была не слабее немецкой, а потом "Шкода"всю войну "пекла" вермахту для Восточного фронта танки, как пирожки. Пражане, однако, предпочитают сражаться с мертвым львом - причем, выбирая самые оскорбительные формы поведения: то выкрасят в розовый мемориальный танк, который, по некоторым сведениям, первым вошел в освобождаемую Прагу, то свергнут с постамента памятник маршалу Коневу и даже не позволят русским забрать изваяние, чтобы спасти от уничтожения, хотя благодаря армии именно этого маршала Прага не превратилась в дымящиеся руины. И буквально 3 недели назад в Брно был осквернен надписями очередной памятник: улицы чешских городов из-за эпидемии наводнены полицией, всюду стоят камеры видеонаблюдения, а варвары, о чудо, остаются неуловимыми.







Несколькими яркими эпизодами вандализма запомнилась Болгария



В Болгарии война с памятниками не является последовательной государственной политикой - все зависит от того, кто сегодня у власти. Любят вандалы памятник советским солдатам в Софии: сначала его выкрасили в розовый цвет и долго умилялись перформансу. Потом фигуры на том же памятнике размалевали в клоунов - такая арт-изощренность даже властям показалась чрезмерной: памятник отмыли, акционисту пригрозили штрафом, но, кажется, он так и остался безнаказанным.



Все эти истории объединяет вот что: правительства настойчиво побуждают своих граждан избавляться от чувства благодарности, на его место имплантируют ненависть и отвращение. У всех почему-то возникла неодолимая уверенность, что история закончилась, и ни одной стране больше никогда не потребуются чужие помощь, самоотверженность и самопожертвование. Вот только именно из разобщенности и беспамятства мировые войны как раз и вырастают.

