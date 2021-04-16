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В греческих Салониках студенческий протест перерос в стычки с полицией

Поводом стал закон, позволяющий полиции патрулировать университетские городки. Учащиеся считают, что это отменяет независимость вузов и ограничивает свободу слова. С момента объявления закона в университетах Греции прошло несколько акций протеста с тысячами участников. В некоторых случаях полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие отвечают "коктейлями Молотова".

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