В греческих Салониках вспыхнули протесты в день памяти о 15-летнем подростке, погибшем от рук стража порядка

Четыре тысячи полицейских, коктейли Молотова и водометы. В греческих Салониках вспыхнули протесты в день памяти о 15-летнем подростке, который погиб от рук стража порядка. Акция стремительно переросла в ожесточенные столкновения.

Группа подростков 13 лет назад забросала камнями полицейский автомобиль. Правоохранители на действия уличных хулиганов ответили шумовой гранатой и стрельбой. От одного из выстрелов и погиб подросток. После трагического события Грецию захлестнули беспорядки. Молодежь поджигала магазины, банки и бензоколонки. Суд признал правоохранителя виновным в умышленном убийстве. Изначально силовика приговорили к пожизненному заключению, потом сократили срок до 13 лет. В июле 2019 года и вовсе отпустили на свободу.