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В Greenpeace обеспокоены ржавеющим танкером у берегов Йемена
Риск крупной утечки нефти растет с каждым днем. Более 140 тысяч тонн вещества могут попасть в Красное море. Такой инцидент приведет к серьезной экологической катастрофе современности. Под ударом окажутся сотни тысяч местных жителей. Неоценимый ущерб будет нанесен рыболовству, морским ресурсам, прибрежной промышленности и импорту продуктов питания. По сообщениям организации, на судне не следят не только за степенью коррозии, но и за отводом взрывоопасных газов.
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