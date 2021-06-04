В Greenpeace обеспокоены ржавеющим танкером у берегов Йемена

Риск крупной утечки нефти растет с каждым днем. Более 140 тысяч тонн вещества могут попасть в Красное море. Такой инцидент приведет к серьезной экологической катастрофе современности. Под ударом окажутся сотни тысяч местных жителей. Неоценимый ущерб будет нанесен рыболовству, морским ресурсам, прибрежной промышленности и импорту продуктов питания. По сообщениям организации, на судне не следят не только за степенью коррозии, но и за отводом взрывоопасных газов.



