В Гренландии найден гигантский кратер от падения на Землю крупного метеорита

Его диаметр превышает 31 километр. Он хорошо сохранился под слоем льда и снега. Объект внесен в число 25-ти крупнейших ударных кратеров Земли. Открытие совершила международная команда во главе с учеными из университета Копенгагена. По расчетам, упавший металлический метеорит в ширину мог достигать одного километра.