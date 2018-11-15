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В Гренландии найден гигантский кратер от падения на Землю крупного метеорита

Его диаметр превышает 31 километр. Он хорошо сохранился под слоем льда и снега. Объект внесен в число 25-ти крупнейших ударных кратеров Земли. Открытие совершила международная команда во главе с учеными из университета Копенгагена. По расчетам, упавший металлический метеорит в ширину мог достигать одного километра.

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