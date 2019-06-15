В Гренландии за сутки растаяло два миллиарда тонн льда

Неожиданные новости пришли сегодня из Гренландии. За сутки там растаяло два миллиарда тонн льда - это 40 % всей территории. Специалисты говорят, что обычно таяние ледников происходит в июле, но такие цифры уже в начале лета говорят о новом антирекорде 2019 года. По данным CNN, всему виной потоки теплого и влажного воздуха из Центральной Атлантики. Хотя основной причиной ученые все же считают глобальное потепление, которое вызвала в том числе и деятельность человека.





