В Греции горит пассажирский паром

Спасательные службы проводят экстренную эвакуацию. Сообщается, что на борту находится более 600 человек и 239 автомобилей. Пожар начался вскоре после того, как судно выдвинулось в Венецию. Было принято решение возвращаться в порт. Обстоятельства происшествия уточняются. О жертвах не сообщалось.