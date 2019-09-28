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В Греции горит пассажирский паром

Спасательные службы проводят экстренную эвакуацию. Сообщается, что на борту находится более 600 человек и 239 автомобилей. Пожар начался вскоре после того, как судно выдвинулось в Венецию. Было принято решение возвращаться в порт. Обстоятельства происшествия уточняются. О жертвах не сообщалось.

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