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В Греции из-под контроля выходят лесные пожары
Ситуацию на втором по величине острове страны Эвбея специалисты называют критической. В стране на выходных был введен красный уровень пожарной опасности. Из-за 40-градусной жары и сильного ветра пламя распространяется стремительно. На острове работают сотни спасателей. Задействованы пожарные самолеты и вертолеты. Свыше 500 человек из 4 поселков эвакуированы. Пожары вспыхивают также на Кипре и в Турции.
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