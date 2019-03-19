В Греции местные жители напали на беженцев недалеко от Афин

Недовольные присутствием мигрантов пришли на акцию протеста возле гостиницы. Среди них была и мэр города Мандра. Некоторые манифестанты ворвались в здание, вынесли двери и разбили окна. Очевидцы говорят о 10-ти зачинщиках беспорядков в изначально мирной акции.