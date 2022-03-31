В Греции ограничивают продажу подсолнечного масла

С полок магазинов в Греции исчезает подсолнечное масло. В некоторых супермаркетах остались только дорогие марки, в некоторых продажи ограничены. В дефиците и кукурузное масло ряда греческих марок. Без ограничений масло можно купить разве что в магазинах крупнейшей сети супермаркетов - тут пока достаточно запасов. Кроме того, подсолнечное масло дорожает - за месяц в розничной сети от 10 до 35 % цены вверх. А в оптовой торговле стоимость выросла в 2-3 раза - до 30 евро за 10 литров. В связи с этим из меню таверн могут исчезнуть фритюрные блюда: картофель фри, жареные кабачки и кальмары.

