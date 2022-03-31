3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Греции ограничивают продажу подсолнечного масла
С полок магазинов в Греции исчезает подсолнечное масло. В некоторых супермаркетах остались только дорогие марки, в некоторых продажи ограничены. В дефиците и кукурузное масло ряда греческих марок. Без ограничений масло можно купить разве что в магазинах крупнейшей сети супермаркетов - тут пока достаточно запасов. Кроме того, подсолнечное масло дорожает - за месяц в розничной сети от 10 до 35 % цены вверх. А в оптовой торговле стоимость выросла в 2-3 раза - до 30 евро за 10 литров. В связи с этим из меню таверн могут исчезнуть фритюрные блюда: картофель фри, жареные кабачки и кальмары.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе