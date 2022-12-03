ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Греции поезд с танками НАТО сошел с рельсов

В Греции с рельсов сошел поезд с американскими танками. ЧП произошло на французском вокзале из-за вагона, который двигался по рельсам очень медленно (сообщают местные СМИ). Ситуацией воспользовались активисты. Демонстранты выступают против поставок вооружений, скандируют: "Александруполис - порт народа, а не оплот империалистов".

Известно, что греческие власти разрешили Вашингтону ввозить оружие для Украины через свою территорию. Кстати, к месту ЧП уже пригнали краны и строительную технику. Состав вернут на пути вопреки недовольству своего народа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все