В Греции поезд с танками НАТО сошел с рельсов

В Греции с рельсов сошел поезд с американскими танками. ЧП произошло на французском вокзале из-за вагона, который двигался по рельсам очень медленно (сообщают местные СМИ). Ситуацией воспользовались активисты. Демонстранты выступают против поставок вооружений, скандируют: "Александруполис - порт народа, а не оплот империалистов".