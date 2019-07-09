В Греции представили новое правительство

Сегодня днем оно принесет присягу в президентском дворце. На прошедших в воскресенье парламентских выборах в стране победила партия "Новая демократия". С результатом около 40 % голосов она получила свыше 150-ти мест в парламенте. Лидер правоцентристов стал премьером. Кириакос Мицотакис заявил, что новое правительство немедленно приступит к реформам и изменению ситуации в стране. Сами греки хотят оставить в прошлом эпоху мер жесткой экономии.