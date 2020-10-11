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В Греции признали преступной ультраправую партию и осудили ее лидеров

Это снова европейский опыт и пример того, какой на самом деле бывает современная политика. Впервые в современной истории в Европе признали преступной ультраправую партию и осудили ее лидеров. Суд в Греции продолжался 3 года, а вердикт вылился в столкновения в Афинах. Приговора ожидали более 15 тысяч человек. Анархисты забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Стражи порядка применили газ, резиновые пули и водометы.


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Вердикт был вынесен по делу организации "Золотая заря". Ее лидер и несколько экс-депутатов парламента получили тюремные сроки. Обвинения серьезные: руководство преступной организацией, убийство музыканта-антифашиста и нападения на членов профсоюза. Отметим, "Золотая заря" - третья политическая сила в Греции. В 2018 году 16 депутатов от этой партии работали в греческом парламенте и 3 - в европейском.

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