В Греции признали преступной ультраправую партию и осудили ее лидеров

Это снова европейский опыт и пример того, какой на самом деле бывает современная политика. Впервые в современной истории в Европе признали преступной ультраправую партию и осудили ее лидеров. Суд в Греции продолжался 3 года, а вердикт вылился в столкновения в Афинах. Приговора ожидали более 15 тысяч человек. Анархисты забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Стражи порядка применили газ, резиновые пули и водометы.

