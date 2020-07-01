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В Греции с сегодняшнего дня возобновили работу 18 региональных аэропортов

Власти хотят спасти экономику страны в том числе за счет туристической отрасли, в которой занято более 700 тысяч человек. По прибытии путешественников будут выборочно тестировать на коронавирус.

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