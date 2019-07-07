В Греции сегодня проходят досрочные парламентские выборы

Согласно соцопросам, большинство голосов может получить главная оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия". Ей уже удалось обойти правящую силу премьер-министра Алексиса Ципраса на выборах в Европарламент в мае. Там она обогнала партию "Сириза" почти на 10 % голосов. Аналитики прогнозируют, что глава "Новой демократии" Кириакос Мицотакис станет следующим премьер-министром Греции. Своей главной задачей он ставит восстановление экономики страны.