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В Греции сегодня проходят досрочные парламентские выборы
Согласно соцопросам, большинство голосов может получить главная оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия". Ей уже удалось обойти правящую силу премьер-министра Алексиса Ципраса на выборах в Европарламент в мае. Там она обогнала партию "Сириза" почти на 10 % голосов. Аналитики прогнозируют, что глава "Новой демократии" Кириакос Мицотакис станет следующим премьер-министром Греции. Своей главной задачей он ставит восстановление экономики страны.
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