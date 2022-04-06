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В Греции три крупнейших профсоюза объявили забастовку

Против вовлечения в события в Украине, против роста цен и за повышение зарплаты бастует Греция. Три крупнейших профсоюза объявили 24-часовую забастовку. В акции участвуют работники госучреждений, больниц, страховых фондов, муниципалитетов, журналисты, а также частный сектор. В стране уже остановился почти весь общественный транспорт.

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