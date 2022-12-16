В Греции учителя вышли на митинг

В Греции недовольны положением дел в сфере образования. В Афинах согласована с властями акция педагогов. Участники устроили шествие к зданию Министерства финансов, а у парламента возникла напряженная ситуация. Группа протестующих попыталась войти в здание, чему воспрепятствовала полиция. Правоохранители распылили в учителей слезоточивый газ.