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В Греции учителя вышли на митинг

В Греции недовольны положением дел в сфере образования. В Афинах согласована с властями акция педагогов. Участники устроили шествие к зданию Министерства финансов, а у парламента возникла напряженная ситуация. Группа протестующих попыталась войти в здание, чему воспрепятствовала полиция. Правоохранители распылили в учителей слезоточивый газ.

Учителя, воспитатели детских садов и преподаватели вузов требуют от властей повышения заработной платы и увеличения финансирования сферы образования. В демонстрации также приняли участие организации и коллективы, протестующие против недавней гибели от рук полицейских 16-летнего подростка.

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