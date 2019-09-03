В Греции вводят экстренные меры из-за потока мигрантов

Миграционный кризис разворачивается и в Греции. Власти Эллады пытаются справиться с потоком нелегалов. Вводятся экстренные меры. Объявлено усиление пограничного контроля и сокращение срока рассмотрения заявок на предоставление убежища. До этого процесс мог растягиваться на несколько месяцев. Афины также планируют отправлять беженцев из Африки и Ближнего Востока в Турцию. Именно оттуда они попадают на территорию страны. В Греции в ожидании статуса беженца находятся около 25 тысяч мигрантов. При этом, по данным ООН, за прошедший год около половины из 56 тысяч нелегалов попали в Европу через греческие острова.