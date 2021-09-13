В Греции начинают действовать серьезные ограничения для непривитых от COVID-19. Им запрещено посещать бары, рестораны и клубы. Чтобы сходить в музей, театр или в кино, а также для поездок на всех видах транспорта, потребуется сделать тест. Меры касаются как самих греков, так и туристов и рассчитаны на 7 месяцев. Владельцы заведений и работодатели будут обязаны следить за исполнением распоряжения. Нарушителям грозят штрафы до 10 тысяч евро.